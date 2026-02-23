تقنية جديدة من سامسونغ لحماية خصوصية الشاشة في Galaxy S26 Ultra

سيئول-سانا

كشفت شركة سامسونغ الكورية عن ميزة جديدة تحمل اسم «شاشة الخصوصية» في هاتفها المرتقب Galaxy S26 Ultra، تهدف إلى حماية محتوى الشاشة من أعين المتطفلين عند النظر إليها من الزوايا الجانبية، بحيث تبقى واضحة فقط للمستخدم الذي ينظر إليها مباشرة.

ووفق تقرير نشره الموقع التقني الأمريكي «فون أرينا»، تعتمد سامسونغ على لوحات «OLED» من الجيل الجديد تحت مسمى «بكسل فليكس ماجيك»، ستتوفر حصرياً في نسخة «Ultra»، لتوفير حماية مدمجة ضمن الشاشة نفسها من دون الحاجة إلى ملحقات خارجية، ما يجعلها بديلاً متطوراً لواقيات الشاشة التقليدية المضادة للتطفل.

وتتيح الميزة للمستخدم ضبط مستوى الخصوصية، سواء عبر تعتيم الشاشة كلياً عند النظر من الجوانب، أو حجب أجزاء محددة مثل منطقة الإشعارات، مع خيارين للحماية: وضع أساسي وآخر بحد أقصى للخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي سامسونغ لتعزيز عناصر الأمان والابتكار في هواتفها الفاخرة، بالتزامن مع تزايد الاهتمام بحماية البيانات في الأماكن العامة، على أن تخصص الشركة حيزاً واسعاً لشرح التقنية خلال فعالية إطلاق سلسلة «غالاكسي» المقررة في الـ 25 من شباط.