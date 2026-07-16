كانفا تتيح إنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالذكاء الاصطناعي عبر Canva Code 2.0 مجاناً

كانبرا-سانا

أطلقت منصة التصميم الأسترالية “كانفا” الإصدار الجديد Canva Code 2.0 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع الويب والتطبيقات والتجارب الرقمية التفاعلية باستخدام الأوامر النصية، دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الرسمي أول أمس، أن الأداة أصبحت متاحة لجميع فئات المستخدمين، بما في ذلك أصحاب الحسابات المجانية، إلى جانب مشتركي Pro وBusiness وEnterprise وEducation، مع إمكانية استخدامها مباشرة ضمن مشاريع التصميم الحالية، مثل العروض التقديمية واللوحات البيضاء والمستندات.

ويضم الإصدار الجديد أكثر من 50 نموذجاً تفاعلياً قابلاً للتخصيص، إضافة إلى ميزة استيراد ملفات HTML وتحويل المشاريع البرمجية إلى تصاميم قابلة للتعديل داخل المنصة، كما يتيح إجراء تعديلات على مختلف العناصر باستخدام أوامر نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويدعم Canva Code 2.0 العمل التعاوني في الوقت الفعلي، بما يتيح لفرق العمل تنفيذ عمليات التطوير والمراجعة وإضافة الملاحظات بصورة متزامنة، إلى جانب توفير تصاميم متوافقة مع مختلف أحجام الشاشات، مع إمكانية معاينتها على الهواتف المحمولة قبل النشر.

كما يوفر الإصدار خيارات متعددة لنشر المواقع، تشمل النشر عبر نطاقات كانفا، أو استخدام نطاقات مخصصة، أو مشاركة المشاريع داخل المؤسسات من خلال نظام تسجيل الدخول الموحد (SSO).

ويعكس الإصدار الجديد توجه المنصة إلى توسيع أدوات التصميم والتطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمستخدمين إنشاء تجارب رقمية تفاعلية بمرونة أكبر ودون الحاجة إلى خبرات برمجية متخصصة.

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