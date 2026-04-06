علماء أمريكيون يطورون عضلات هوائية تمكن الروبوتات من رفع 100 ضعف وزنها

واشنطن-سانا

طور فريق علمي في الولايات المتحدة نوعاً جديداً من العضلات الاصطناعية التي تعمل بالهواء، ما يمكّن الروبوتات من رفع أوزان تصل إلى 100 ضعف وزنها، دون الحاجة إلى محركات ضخمة أو أنظمة طاقة خارجية.

وذكرت دراسة، نقلها موقع “Interesting Engineering”، المتخصص بنشر أخبار الابتكارات العلمية والهندسية والتكنولوجيا الحديثة أن هذه التقنية طورتها مجموعة بقيادة إريك وايزمان، طالب دكتوراه في جامعة ولاية أريزونا، حيث صممت عضلات روبوتية مستوحاة من الطبيعة لدفع الروبوتات لتجاوز حدود الأنظمة التقليدية المعتمدة على المحركات.

وأوضحت الدراسة أن هذه العضلات الاصطناعية تمكّن الروبوتات من العمل في ظروف قاسية، وبيئات صعبة، وتساعدها على تجاوز العوائق التي تعيق معظم الآلات التقليدية، مع الحفاظ على القدرة على رفع أوزان كبيرة بكفاءة عالية.

وأشار وايزمان إلى أن العضلات الجديدة تحاكي العضلات الحقيقية في التمدد والانقباض، مع تحسين المرونة وخفة الوزن والقوة مقارنة بالأنظمة السابقة، موضحاً أن هذه العضلات المصنوعة من بوليمر حلزوني عبارة عن أنابيب صغيرة ملفوفة، تتحرك بواسطة كمية قليلة من الهواء تكفي لتمددها وانقباضها، دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

ولفت الباحث إلى أن هذه التقنية ليست مخصصة لمهام محدودة، بل توفر إطاراً لتطبيقات واسعة النطاق، من بينها عمليات البحث والإنقاذ بعد الكوارث، ومساعدة كبار السن في الأنشطة المنزلية، وكذلك الاستكشاف البحري وجمع العينات الصناعية.