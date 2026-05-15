دراسة: غذاء الأم أثناء الحمل قد يحدد تفضيلات الطفل الغذائية في المستقبل

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تفضيلات الأطفال الغذائية قد تبدأ بالتشكل قبل الولادة، إذ يمكن لتعرض الجنين لنكهات معينة أثناء الحمل أن يؤثر لاحقاً على استجابته للأطعمة في مراحل الطفولة المبكرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «إندبندنت» أول أمس عن دراسة أجراها باحثون من جامعة دورهام البريطانية، فإن الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم خلال أواخر الحمل لنكهات مثل الجزر أو الكرنب أظهروا استجابات أكثر إيجابية تجاه هذه الأطعمة في سن مبكرة مقارنة بأقرانهم.

واعتمدت الدراسة على تتبع طويل الأمد شمل أطفالاً في سن الثالثة، حيث جرى تقييم ردود أفعالهم تجاه روائح خضراوات مختلفة، بالاستناد إلى تجارب سابقة تناولت إعطاء الأمهات كبسولات تحتوي على مسحوق الخضراوات خلال المراحل المتأخرة من الحمل.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا لنكهة الجزر داخل الرحم أبدوا ردود فعل أقل سلبية تجاه رائحته لاحقاً، كما لوحظ الأمر ذاته مع نكهة الكرنب، ما يشير إلى احتمال تكوّن ما يشبه “الذاكرة الحسية المبكرة” للنكهات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الباحثة ناديا ريسلاند من جامعة دورهام أن هذه الاستجابات لدى الأطفال في سن الثالثة تعكس تأثيراً حقيقياً للتعرض المبكر للنكهات، وليس مجرد سلوك مكتسب لاحقاً.

كما استخدم الباحثون في المراحل الأولى من الدراسة تقنيات تصوير بالموجات فوق الصوتية لرصد تعابير الأجنة في الأسابيع الأخيرة من الحمل، بالتوازي مع متابعة لاحقة بعد الولادة، ما عزز فرضية تأثير الغذاء الأمومي على تفضيلات الطفل المستقبلية.

وأكدت الدراسة أن التعرض المتنوع للنكهات أثناء الحمل قد يسهم في تشكيل عادات غذائية أكثر تنوعاً وصحة لدى الأطفال لاحقاً، من خلال تعزيز تقبلهم للأطعمة الطبيعية مثل الخضراوات والفواكه.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أن البيئة الغذائية خلال الحمل قد تلعب دوراً مبكراً في تشكيل عادات الطفل الغذائية، ما يفتح المجال أمام تعزيز أنماط تغذية صحية منذ المراحل الأولى من الحياة.