بريطانيا: حظر منصات التواصل الاجتماعي الضارة لمن هم دون 16 عاماً

لندن-سانا

أعلنت مصادر بريطانية أن الحكومة تدرس فرض حظر على منصات التواصل الاجتماعي التي تُصنّف على أنها ضارة للأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الرقمية للشباب.

ونقلت “شبكة سي إن إن” عن المصادر قولها: إن رئيس الوزراء كير ستارمر يعتزم الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار عبر الإنترنت، مستفيداً من نتائج دراسات وتجارب دول أخرى، بينها أستراليا.



ويُلزم قانون السلامة عبر الإنترنت في بريطانيا شركات التقنية باتخاذ تدابير لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني أو الضار، بينما تدرس عدة دول أوروبية إجراءات مماثلة لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية وسلامة الأطفال، فيما تواصل الحكومة بحث إجراءات إضافية، تشمل فرض قيود على استخدام المنصات الرقمية وتشديد الضوابط المفروضة على شركات التكنولوجيا.