علماء أمريكيون يطورون دواء تجريبياً يقلل خطر فشل الكبد

نيويورك-سانا

طور باحثون أمريكيون دواء تجريبياً جديداً يعمل على حماية الكبد لدى المرضى بعد جراحات استئصال أجزاء من الأمعاء الدقيقة، مع تحسين قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، ما قد يحد من مضاعفات خطيرة كانت تواجه آلاف المرضى.

وذكر تقرير نشره موقع “ساينس ديلي” العلمي، أن المركب الدوائي طوره فريق من جامعة واشنطن بإشراف “غويندالين راندولف” عالمة أمريكية متخصصة في علم المناعة، و”براد وارنر” طبيب أمريكي متخصص في مجال الجراحة العامة، ونشرت في مجلة “غاستروإنتيرولوجي” العلمية الأمريكية.

ويعتمد الدواء على آلية مبتكرة تتيح له العمل داخل الجهاز الهضمي فقط دون الانتشار إلى بقية الجسم، حيث يحفّز إنتاج ما يعرف بالكوليسترول الجيد “HDL”، الذي يؤدي دوراً مهماً في حماية الكبد من السموم القادمة من الأمعاء بعد الجراحة، كما أظهرت التجارب على الحيوانات تحسناً ملحوظاً في امتصاص الغذاء وزيادة في الوزن، إلى جانب انخفاض كبير في تليّف الكبد وتحسن وظائفه.

ويأتي هذا التطور في ظل غياب علاجات فعالة لمرضى “متلازمة الأمعاء القصيرة” الذين يضطر كثير منهم، ولا سيما الأطفال، إلى الاعتماد على التغذية الوريدية لفترات طويلة، ما يزيد خطر تلف الكبد، ورغم النتائج المشجعة، لا يزال الدواء في مراحله التجريبية ويحتاج إلى اختبارات سريرية على البشر للتأكد من سلامته وفعاليته.