دراسة تكشف دلائل كيميائية على أقدم أصول الحيوانات قبل 541 مليون عام

واشنطن-سانا

كشف علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عن جزيئات عضوية محفوظة في صخور يعود عمرها إلى نحو 541 مليون عام، تشير إلى أن أسلاف الحيوانات الأولى على الأرض ربما كانت كائنات بحرية شبيهة بالإسفنج.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم” (PNAS)، ركز الفريق على تحليل ما يُعرف بـ“الأحافير الكيميائية”، ولا سيما مركبات الستيران C30 وC31 في عينات صخرية من عُمان والهند وسيبيريا، حيث دعمت النتائج فرضية الأصل الحيواني لهذه الجزيئات.

وأوضح الباحثون أن المركبات المكتشفة تتطابق مع مواد تنتجها بعض أنواع الإسفنج الحديثة، كما أظهرت تجارب مخبرية لمحاكاة التحولات الجيولوجية أن تكوّنها يرجح أن يكون ناجماً عن كائنات حية قديمة، وليس عن عمليات غير عضوية.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الأحافير الكيميائية في كشف أصول الحياة على الأرض.