أدوات حجرية عمرها 160 ألف عام تكشف قدرات مبتكرة لأسلاف البشر في الصين

بكين-سانا

كشف فريق بحثي صيني عن العثور على أدوات حجرية متطورة في موقع “شيغو” بمنطقة “دانجيانغكو” وسط الصين، يعود تاريخها إلى نحو 160 ألف عام، ما يشير إلى امتلاك أسلاف البشر في المنطقة قدرات تخطيط وابتكار متقدمة.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” أن نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Nature Communications”، أظهرت استخدام أدوات حجرية مركبة مزودة بمقابض، فيما يعد أقدم دليل مباشر على تقنيات الأدوات المركبة في شرق آسيا، ويعكس مستوى عالياً من المهارة وفهماً لآليات تحسين كفاءة الأدوات.

وقالت قائدة بعثة التنقيب شيكسيا يانغ: “إن هذه النتائج تتحدى الفرضيات التقليدية التي كانت تعتبر جماعات البشر الأوائل في شرق آسيا أقل تطوراً تقنياً من نظرائهم في أفريقيا وأوروبا”، مشيرةً إلى أن المكتشفات تدل على مرونة سلوكية وقدرة واضحة على الابتكار.

كما يشير الاكتشاف إلى تنوع أنواع البشر القدامى الذين عاشوا في الصين على مدى نحو 90 ألف عام، بينهم “هومو لونغي” و”هومو جولوينسيس”، مع امتلاكهم قدرات معرفية تقارن بما كان سائداً في مناطق أخرى من العالم.

وتسهم هذه المعطيات في إعادة تقييم مسار تطور الإنسان في شرق آسيا، وتبرز الدور الذي قد تكون لعبته المنطقة في تاريخ الابتكار التقني لدى البشر الأوائل.