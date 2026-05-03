سائحة تتسبب بأضرار لتمثال تاريخي في فلورنسا خلال احتفال توديع العزوبية

تسببت سائحة في أضرار مادية لتمثال تاريخي يعود إلى القرن السادس عشر في مدينة فلورنسا الإيطالية، بعد تسلقها نافورة نبتون خلال مشاركتها في احتفال لتوديع العزوبية، ما أثار جدلاً حول سلوك بعض السياح في المواقع الأثرية.

ووفق ما نقلت شبكة “CNN” اليوم الأحد، وأفادت به السلطات المحلية في مدينة فلورنسا، فإن السائحة البالغة من العمر 28 عاماً تسلقت نافورة “نبتون” الواقعة في ساحة “بيازا ديلا سينيوريا”، وهي أحد المعالم التاريخية البارزة التي تعود إلى عام 1559، حيث شُيدت بأمر من دوق فلورنسا كوزيمو الأول دي ميديشي.

وأوضحت المعطيات أن المرأة دخلت إلى النافورة عبر حاجز الحماية، ثم صعدت على أجزاء من التمثال لتجنب ملامسة المياه، في تصرف وصف بأنه جزء من تحدٍ مرتبط باحتفالها قبل الزواج، ما أدى إلى إلحاق أضرار في أرجل التماثيل الرخامية وبعض العناصر الزخرفية المحيطة بها.

وبحسب السلطات، فقد قُدرت قيمة الأضرار بنحو 5 آلاف يورو، فيما تم توجيه اتهام رسمي لها بتشويه ممتلكات فنية ومعمارية، مع الإشارة إلى أنها لا تزال تُعامل على أنها بريئة حتى صدور حكم قضائي نهائي.

وتأتي الحادثة ضمن سلسلة وقائع مشابهة شهدها الموقع التاريخي خلال السنوات الماضية، حيث تعرض التمثال لأضرار سابقة نتيجة سلوكيات مماثلة من بعض الزوار، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز إجراءات الحماية والمراقبة في المنطقة الأثرية.