فنان يقاضي شركة طيران آسيوية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

كوالالمبور-سانا

رفع فنان تشكيلي دعوى قضائية ضد شركة طيران آسيوية، متهماً إياها باستخدام أحد أعماله الفنية الشهيرة من دون إذن أو ترخيص مسبق، عبر إعادة إنتاجه ضمن تصميم طلاء على إحدى طائراتها.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الفنان الليتواني المولد إرنست زاكاريفيتش، المقيم في ماليزيا، اتهم الشركة بنسخ جداريته المعروفة باسم «Kids on Bicycle»، وعرضها على هيكل طائرة تابعة لها أواخر عام 2024 من دون اتفاق قانوني.

ويُعد هذا العمل من أبرز الجداريات في منطقة جورج تاون التراثية بمدينة بينانغ الماليزية، إذ أُنجز عام 2012 ضمن فعالية فنية محلية، ويُظهر طفلين على دراجة حقيقية مثبتة في الجدار، ما جعله من المعالم البصرية التي يقصدها الزوار لالتقاط الصور.

وأوضح زاكاريفيتش أنه اكتشف في تشرين الأول 2024 وجود طائرة تحمل رسوماً مطابقة أو شديدة الشبه بعمله الأصلي، مشيراً إلى أنه شاهد الطائرة شخصياً في أحد المطارات، وأضاف: إن الشركة أزالت التصميم لاحقاً بعد إثارة المسألة، غير أن المفاوضات بين الطرفين لم تفض إلى تسوية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

ويعتبر زاكاريفيتش أن إعادة إنتاج العمل، وعرضه في موقع بارز يشكلان انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية والحقوق الأدبية الخاصة به.