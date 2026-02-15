«واتساب» يختبر ميزة جديدة لتحديد من يمكنه مشاهدة الحالة

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، اختبار ميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع مجموعة محددة من جهات الاتصال فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى التحكم بالمحتوى المعروض.

وحسب موقع TechCrunch المختص بالأخبار التقنية، تتيح الميزة إنشاء قائمة مخصصة للأشخاص المخولين بمشاهدة الحالة، مع خيارات متعددة عند النشر تشمل المشاركة مع جميع جهات الاتصال، أو استثناء أشخاص محددين، أو الاكتفاء بقائمة مختارة، إضافة إلى خيار «الأصدقاء المقربين».

وتشبه الخاصية الجديدة ميزة «Close Friends» في تطبيق «إنستغرام»، حيث تمنح المستخدم إمكانية تحديد دائرة ضيقة لمشاركة محتوى معين بعيداً عن بقية جهات الاتصال، ما يقلل الحاجة إلى تعديل إعدادات الخصوصية في كل مرة.

ومن المتوقع أن تتيح «واتساب» إدارة قائمة «الأصدقاء المقربين» بإمكانية إضافة أو إزالة جهات اتصال من دون إشعارهم، بما يعزز الخصوصية ويمنح المستخدم مرونة أكبر في التحكم بمن يشاهد حالته.

ولا تزال الميزة قيد الاختبار في الإصدارات التجريبية على نظام «أندرويد»، من دون إعلان رسمي عن موعد طرحها في النسخة المستقرة، وسط توقعات بإتاحتها خلال الأسابيع المقبلة.