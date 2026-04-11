تحديث جديد في إنستغرام يتيح تعديل التعليقات خلال 15 دقيقة

نيويورك-سانا

أطلقت منصة “إنستغرام” الأمريكية تحديثاً جديداً يضيف ميزة تسمح للمستخدمين بإجراء تعديل على التعليقات بعد نشرها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة التفاعل وتحسين تجربة الاستخدام داخل التطبيق.

وذكرت شركة “ميتا” المالكة لإنستغرام في بيان، “أن الميزة تتيح تعديل التعليقات خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى 15 دقيقة من النشر، مع تمييز واضح للتعليق المعدل”، مؤكدة أن الإضافة متاحة لجميع المستخدمين ولا ترتبط بأي اشتراك مدفوع.

وأضاف البيان: إن الميزة الجديدة تمنح المستخدمين فرصة تصحيح أو تعديل تعليقاتهم بسرعة دون الحاجة لحذفها وإعادة نشرها، في حين تواصل “إنستغرام” اختبار أدوات أخرى لتحسين التفاعل داخل المنصة، ضمن توجه أوسع لتطوير خصائص أكثر مرونة وسلاسة في الاستخدام.

كما كشفت الشركة أنها طرحت سابقاً نسخة تجريبية مدفوعة باسم “إنستغرام بلس” في عدد من الأسواق الآسيوية وأمريكا اللاتينية، باشتراك يقارب دولارين شهرياً، وتضمنت النسخة المدفوعة مزايا متعددة مثل مشاهدة القصص دون علم أصحابها، ومعرفة عدد مرات مشاهدتها، إلى جانب أدوات إضافية لإدارة الجمهور، وتمديد مدة عرض القصص، وتوسيع إمكانيات التفاعل داخل التطبيق.