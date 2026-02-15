باحثون يطوّرون برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بمضاعفات خطيرة أثناء الحمل

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من كلية بايلور للطب في تكساس برنامجاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أظهر، في اختبارات أولية، قدرة عالية على التنبؤ بمضاعفة خطيرة أثناء الحمل تُعرف باسم «طيف المشيمة الملتصقة»، والتي قد تؤدي إلى نزيف حاد بعد الولادة أو الحاجة إلى استئصال الرحم، وفي بعض الحالات إلى الوفاة.

واستند البرنامج وفق ما ذكر موقع «Medical Xpress» العلمي، إلى تحليل بيانات التصوير بالموجات فوق الصوتية لـ 113 امرأة مصنّفات ضمن الفئات المعرضة للخطر، نتيجة خضوعهن لعمليات قيصرية سابقة أو لوجود عوامل أخرى.

وتمكن النموذج من رصد جميع حالات طيف المشيمة الملتصقة بدقة، كما تنبأ بشكل صحيح بنحو 75 بالمئة من حالات الحمل الطبيعية، مع تسجيل دقة إيجابية بلغت 82 بالمئة، فيما جاءت النتائج السلبية دقيقة بالكامل.

وقالت الباحثة الرئيسية ألكسندرا هامركويست من كلية بايلور للطب في ولاية تكساس: “إن النتائج الأولية مشجعة، وقد تسهم في تعزيز التشخيص المبكر والدقيق لهذه الحالة، ما يتيح التدخل الطبي في الوقت المناسب”.

من جانبه، أشار الباحث المشارك هندريك لومبارد إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل إجراء دراسات مستقبلية في بيئات سريرية أوسع، مع إمكانية تطوير أداة فحص مبسطة تساعد على تحديد الحالات التي تستدعي إحالة متخصصة لإجراء تصوير أكثر تفصيلاً، إضافة إلى دراسة استخدام البرنامج في التخطيط الجراحي.

وتعمل فرق بحثية أخرى على تطوير نماذج مشابهة لرصد طيف المشيمة الملتصقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن أياً منها لم يحصل حتى الآن على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.