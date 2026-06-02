غوتيريش يؤكد ضرورة الإبقاء على قوة أممية في لبنان بعد انتهاء ‏مهمة اليونيفيل

نيويورك–سانا
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” جنوب لبنان في آخر العام الجاري.
وذكرت وكالة فرانس برس أن غوتيريش اقترح في تقرير قدّمه اليوم الإثنين إلى مجلس الأمن الدولي، خيارات حول إبقاء نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات اللبنانية.
يُذكر أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، وينتهي تفويضها في آخر كانون الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في آب عام 2025 بضغط أمريكي.