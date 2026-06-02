غوتيريش يؤكد ضرورة الإبقاء على قوة أممية في لبنان بعد انتهاء ‏مهمة اليونيفيل

نيويورك–سانا‏

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة ‏الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء ‏مهمة قوة ‏الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” جنوب لبنان في آخر العام ‏الجاري‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس أن غوتيريش اقترح في تقرير قدّمه ‏اليوم الإثنين إلى مجلس الأمن الدولي، خيارات حول إبقاء ‏نحو ‌‏2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف ‏إطلاق النار ودعم القوات اللبنانية‎.‎

يُذكر أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم ‏أكثر من سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، ‏وينتهي ‏تفويضها في آخر كانون الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم ‏تبنيه في آب عام 2025 بضغط أمريكي‎.‎