ابتكار أمريكي يحوّل النوافذ إلى عازل حراري شفاف

واشنطن-سانا

طور باحثون في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية مادة جديدة أطلقوا عليها اسم «موتشي»، قادرة على تحويل نوافذ المنازل إلى حواجز حرارية ذكية، مع الحفاظ على درجة عالية من الشفافية، بما يسهم في تقليل فقدان الطاقة في المباني.

وأوضح الفريق البحثي أن المادة الجديدة صُممت لتُضاف إلى النوافذ من الداخل على شكل ألواح أو شرائح رقيقة، تسمح بمرور الضوء والرؤية الواضحة، وفي الوقت نفسه تعزل الحرارة صيفاً وشتاءً، وهي مشكلة طالما شكّلت تحدياً في مجال العزل الحراري للنوافذ.

وحسب دراسة نشرتها دورية ساينس العلمية، تعتمد مادة «موتشي» على هلام شفاف قائم على السيليكون يحتوي على شبكة دقيقة جداً من القنوات والمسامات الهوائية المنتظمة، يشكّل الهواء أكثر من 90 بالمئة من حجمها، ما يقلل تشتت الضوء ويحافظ على شفافيتها، مع تحقيق عزل حراري فعال.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب أثبتت أن شريحة بسماكة 5 ميليمترات فقط من هذه المادة قادرة على إبطاء انتقال الحرارة بشكل ملحوظ، مع بقاء المادة شبه شفافة.

وتأتي أهمية هذا الابتكار في ظل استهلاك المباني لنحو 40 بالمئة من الطاقة المنتجة عالمياً، حيث تُعد النوافذ من أبرز نقاط تسرب الطاقة.