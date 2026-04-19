روبوت بشري الشكل يثير تفاعلاً في وارسو أثناء تجربة لاختبار الذكاء الاصطناعي في البيئات الحضرية

وارسو-سانا

رُصد روبوت بشري الشكل وهو يتحرك في أحد شوارع العاصمة البولندية وارسو مطارداً مجموعة من الخنازير البرية التي تجولت في المنطقة، وذلك ضمن تجربة تقنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حظيت باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وبرزت كأحد التطبيقات الميدانية للروبوتات في البيئات الواقعية.

وذكر موقع Interesting Engineering المتخصص في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي أمس السبت، أن الروبوت من طراز Unitree G1، والذي يبلغ طوله نحو 1.3متر، ظهر في مقطع مصور بتاريخ الـ 12 من نيسان الجاري أثناء تحركه في موقف سيارات مفتوح، في محاولة لتوجيه الخنازير البرية بعيداً عن المناطق السكنية، ضمن تجربة تهدف إلى اختبار قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتجسدة في البيئات العامة.

وأوضح الموقع أن الروبوت، الذي أُطلق عليه اسم “إدوارد وارتشوكي”، كان مزوداً بحقيبة ظهر وواقيات للركبة وإضاءة مثبتة على الخوذة، حيث جرى تشغيله ضمن مشروع تجريبي يهدف إلى تطوير قدرات التفاعل الحركي واللغوي للروبوتات في ظروف واقعية خارج المختبرات.

وبيّنت المعلومات أن المشروع انطلق كمبادرة تقنية يقودها رائد الأعمال رادوسواف غرزيلاتشيك، بالتعاون مع مطور الذكاء الاصطناعي بارتوش إدزيك، بهدف تمكين الروبوت من التفاعل الحواري مع البشر بصورة مباشرة، بعيداً عن الأنظمة المبرمجة مسبقاً، بما يعزز مفهوم الذكاء الاصطناعي التكيفي القادر على التعلم والتفاعل.

يذكر أن المقاطع المصورة أظهرت تفاعلاً لافتاً من المارة الذين اقتربوا من الروبوت في الشوارع، وتبادلوا معه التحية وطرح الأسئلة وتوثيق اللحظات، ما ساهم في انتشار التجربة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.