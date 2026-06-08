وزير النقل يبحث مع شركة “ستس” السعودية آفاق التعاون في مشاريع البنية التحتية

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع ممثلين عن شركة “ستس” السعودية للإنشاءات الهندسية آفاق التعاون المشترك، وفرص مشاركة الشركة في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة طرحها خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض بدر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، أبرز مشاريع تأهيل وتطوير شبكة الطرق التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التحضير للإعلان، وفي مقدمتها مشروع تأهيل الطريق الدولي (M45) الممتد من معبر نصيب مروراً بدمشق وحمص وحلب وسراقب وصولاً إلى إدلب، بطول يقارب 470 كيلومتراً.

وأوضح بدر أن المشروع سيُطرح على ثلاثة أقسام رئيسية، مع إشراك عدة شركات في أعمال التنفيذ والإشراف، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أعلى معايير الجودة الفنية.



كما تناول اللقاء مشروعَي طريقي دمشق-تدمر وتدمر-دير الزور، اللذين يتضمنان أعمال صيانة وتأهيل للطريق القائم، وإنشاء مسارات جديدة في عدد من المقاطع، مشيراً إلى قرب إطلاق استدراج عروض خاصة بالإشراف والتنفيذ، إضافة إلى دعوات خارجية لشركات الاستشارات الفنية المتخصصة في مشاريع التأهيل، والتي أصبحت في مراحلها النهائية.

تطوير شبكة الطرق في سوريا

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بالمشاركة في الدعوات والعطاءات المرتقبة، واستعرضوا خبرات الشركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في المشاريع المستقبلية، بما يدعم جهود تطوير شبكة الطرق في سوريا.

وأشاد وزير النقل بالدور الذي اضطلعت به الشركة في دعم قدرات العاملين في الوزارة، مثمناً الورشات التخصصية التي نظمتها في مجالات أنظمة التعداد المروري، والموازين والقبابين الخاصة بالشاحنات، إضافة إلى الأنظمة المتكاملة لمراقبة وإدارة الطرق.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير درعاً للشركة، تقديراً لجهودها في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية، ودعمها المستمر لمسيرة التطوير المؤسسي، بما يسهم في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وخدمة أهداف التنمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين وزارة النقل وشركة “ستس” السعودية للإنشاءات الهندسية، والذي شمل تنظيم عدد من الورشات التخصصية حول أنظمة التعداد المروري، والموازين والقبابين الخاصة بالشاحنات، والأنظمة المتكاملة لمراقبة وإدارة الطرق، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الفنية في الوزارة، وتعزيز كفاءة إدارة شبكة الطرق العامة، وتطوير البنية التحتية للنقل وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية.