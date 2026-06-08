رحيل التشكيلي سهيل أبو حمدان بعد مسيرة فنية وإدارية أغنت الحركة التشكيلية السورية

دمشق-سانا

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا الفنان التشكيلي سهيل أبو حمدان، رئيس فرع ريف دمشق للاتحاد، الذي توفي اليوم الإثنين عن عمر قارب الـ 70 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والنقابي أسهم خلالها في دعم الحركة التشكيلية السورية، ورعاية أجيال من الفنانين.

حضور فاعل في المشهد التشكيلي السوري

وُلد الفنان الراحل عام 1956، وبرز لاحقاً كأحد الأسماء المعروفة في الوسط التشكيلي السوري، وقد شكّلت دراسته في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق محطة أساسية في مسيرته، إذ تخرّج فيها عام 1980 باختصاص الحفر والغرافيك، لينطلق بعدها في تجربة فنية امتدت على مدى عقود.

وكرّس الراحل مسيرته بتقديم أعمال جمعت بين الحس الجمالي والبعد الإنساني، وهو ما منح تجربته خصوصية، ورسّخ حضوره بين أبناء جيله من الفنانين، كما واصل نشاطه الفني عبر مشاركاته في المعارض والفعاليات التشكيلية المختلفة، محافظاً على حضوره الفاعل في المشهد الفني السوري حتى سنواته الأخيرة.

دور نقابي في خدمة الفنانين

إلى جانب تجربته الإبداعية، اضطلع أبو حمدان بمسؤوليات نقابية مهمة، كان أبرزها رئاسة فرع ريف دمشق لاتحاد الفنانين التشكيليين حتى وفاته، حيث عمل على تنشيط المعارض الجماعية والملتقيات الفنية، وتعزيز حضور الفن التشكيلي في المراكز الثقافية والفضاءات العامة، إضافة إلى دعم المواهب الشابة وتشجيعها على الانخراط في الحياة الفنية.

مساهمات ثقافية ومعارض فنية

شهدت السنوات الأخيرة مشاركة الراحل في العديد من المعارض والأنشطة الفنية التي نظمها الاتحاد، كما كان حاضراً في افتتاح المعارض والملتقيات التشكيلية بصفته رئيساً لفرع ريف دمشق.

وأسهم الراحل في تنظيم فعاليات هدفت إلى توسيع دائرة التفاعل بين الفن التشكيلي والمجتمع، وإبراز دور الثقافة البصرية في تعزيز الوعي الجمالي لدى الجمهور.

خسارة للوسط التشكيلي السوري

بيّن الفنان التشكيلي عدنان حميدة في تصريح لـ سانا، أن رحيل الفنان سهيل أبو حمدان، خسارة للوسط التشكيلي السوري، حيث كرّس حياته لخدمة الفن والعمل النقابي بإخلاص وتفانٍ حتى آخر لحظة من عمره، وكان مثالاً للالتزام والوفاء لزملائه، إذ لم يكن يتأخر عن حضور المعارض الفنية أو المناسبات التي تخص أبناء الوسط التشكيلي، مقدّماً الدعم والمساندة للجميع.

وأوضح حميدة أن أبو حمدان عُرف بحسن الخلق وطيب السيرة، وترك بصمة إنسانية ومهنية ستبقى حاضرة في ذاكرة الوسط الفني، حيث يعد من الأسماء البارزة في الحركة التشكيلية السورية، وأسهم عبر أعماله الفنية ونشاطه النقابي في تعزيز حضور الفن التشكيلي، وكان له دور فاعل في دعم الفنانين، وتفعيل العمل الجماعي داخل الوسط الفني.