متاجر بريطانية تضع الشوكولاتة في صناديق أمان بعد تزايد سرقتها

لندن-سانا

لجأت متاجر في بريطانيا إلى وضع ألواح الشوكولاتة داخل صناديق أمان مزودة بأجهزة إنذار، في خطوة تهدف إلى الحد من سرقات متكررة كبدت بعض سلاسل البيع بالتجزئة خسائر مالية كبيرة خلال العام الماضي.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أنفقت مجموعة “كو-أوب” نحو 3 ملايين جنيه إسترليني على إجراءات أمنية إضافية، بعد تسجيل خسائر ملحوظة جراء سرقات متكررة، فيما أشار الاتحاد البريطاني للتجزئة إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين حادثة سرقة من المتاجر خلال عام 2025.

وأفادت تقارير بأن ألواح الشوكولاتة، رغم انخفاض سعرها نسبياً، أصبحت من أكثر السلع استهدافاً من قبل لصوص محترفين يعيدون بيعها بأسعار أقل، ما دفع متاجر كبرى مثل “تيسكو” و”سينسبريز” إلى تشديد إجراءات الحماية.

وقالت شرطة كامبريدجشاير في بيان “إن الشوكولاتة تُعد من بين السلع الأكثر تعرضاً للسرقة”، مشيرة إلى ضبط عدة حالات في متاجر مختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “كو-أوب” وهي من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في بريطانيا ستيف براون، أن بعض السرقات كانت تتم عبر إفراغ رفوف كاملة من الشوكولاتة قد تصل قيمتها إلى 500 جنيه إسترليني، مضيفاً: إن شخصاً واحداً قد يتسبب بخسائر تقدر بآلاف الجنيهات خلال أسبوع.

ومع تزايد هذه الظاهرة، تتجه المتاجر البريطانية إلى تعزيز حماية سلع استهلاكية بسيطة عبر وضعها في صناديق أمان، في مسعى للحد من الخسائر والحفاظ على استقرار الأرباح.