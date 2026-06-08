“أطفالنا أملنا” فعالية ترفيهية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في طرطوس

طرطوس-سانا

نظم فريق شؤون الشباب التطوعي اليوم الإثنين بالتعاون مع فريق فكرة التطوعي ومديرية الصحة في طرطوس ومركز “أنا وطفلي” المعني برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، فعالية بعنوان “أطفالنا أملنا”، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وزرع الأمل في قلوبهم.

وأوضح إسبر شاهين من فريق شؤون الشباب لمراسلة سانا، أن الفعالية تضمنت ألعاباً وفقرات ترفيهية ومسابقات وتقديم هدايا للأطفال، بهدف إدخال الفرح إلى نفوسهم وتعزيز روح الأمل والتفاؤل لديهم، مشيراً إلى أنها الفعالية الأولى التي ينظمها الفريق، وستتبعها فعاليات وأنشطة أخرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت مديرة مركز “أنا وطفلي” ريم حرفوش أن التفاعل مع الفعالية كان كبيراً، مشيرةً إلى أن الأطفال بحاجة دائمة إلى مثل هذه الأنشطة، لما تقدمه من دعم معنوي وفرص للدمج المجتمعي.

ولفتت إلى أن أي تفاعل اجتماعي مع المحيط يعد أمراً إيجابياً للأطفال، وأن وجود شريحة من الشباب تتفاعل معهم يمنحهم شعوراً بالأمان والثقة والانطلاق، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والوقوف إلى جانبهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

بدورها، أوضحت مسؤولة فريق فكرة في طرطوس صفاء هلال، أن الهدف من المشاركة يتمثل في إحداث أثر إيجابي في المجتمع وأداء دور إنساني تجاه هذه الفئة، من خلال مد يد العون لهم وتأمين مساحة آمنة، تتيح لهم التعبير عن أنفسهم والاستمتاع بوقتهم، إضافة إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال وقضاء يوم مليء بالنشاط والحيوية.

وأعرب عدد من أهالي الأطفال عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أن النشاط أدخل الفرح إلى قلوب أبنائهم، وأسهم في تعزيز تفاعلهم مع المجتمع والمحيط من حولهم.