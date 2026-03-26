علماء يابانيون يطورون تقنية تجعل الدماغ الحي شفافاً لرصد نشاطه

طوكيو-سانا

حقق فريق من الباحثين اليابانيين إنجازاً علمياً جديداً بتطوير تقنية تتيح جعل أنسجة الدماغ الحي شبه شفافة، دون التأثير في وظائفها الحيوية، ما يسمح بمراقبة نشاط الخلايا العصبية بشكل مباشر وفوري.

وبحسب ما أوردته مجلة “Newsweek” الأمريكية، طوّر باحثون في جامعة كيوشو تقنية تحمل اسم “SeeDB-Live”، تعتمد على استخدام بروتين الألبومين الطبيعي الموجود في مصل الدم لضبط ما يُعرف بـ “معامل الانكسار” داخل الأنسجة، الأمر الذي يقلل من تشتت الضوء ويزيد من وضوح الرؤية داخل الدماغ.

وأشار الباحث الرئيسي في الدراسة تاكيشي إيماي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق شفافية الأنسجة داخل كائن حي دون إحداث تغييرات في بنيتها البيولوجية، فيما أوضح البروفيسور شيغينوري إيناغاكي أن التقنية تفتح آفاقاً جديدة للتصوير الحي للأنسجة العميقة في العينات المخبرية والحيوانات.

وبيّن الفريق أن محاولات سابقة باستخدام السكر والبوليمرات لم تنجح في تحقيق التوازن بين الشفافية وسلامة الخلايا، إلى أن تم التوصل إلى استخدام الألبومين كحل فعال وبسيط.

وأظهرت النتائج قدرة التقنية على جعل أنسجة دماغ الفأر شفافة خلال نحو ساعة واحدة، مع تحسين وضوح نشاط الخلايا العصبية إلى ثلاثة أضعاف، وإتاحة الوصول بصرياً إلى طبقات عميقة من القشرة الدماغية كانت صعبة الرصد سابقاً.

ومن شأن هذا الابتكار أن يسهم في تطوير الأبحاث الطبية، ولا سيما في تقييم الأنسجة المزروعة ودعم ابتكار أدوية جديدة بدقة وكفاءة أعلى.