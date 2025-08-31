بابا الفاتيكان يناشد العالم بإنهاء وباء انتشار الأسلحة

روما-سانا

ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر رئيس الكنيسة الكاثوليكية العالمية، المجتمع الدولي بإنهاء جائحة انتشار الأسلحة، معرباً عن أسفه لقتل وجرح عدد هائل من الأطفال في العالم.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن البابا ليو قوله: “حان الوقت ليتخلى مسؤولو العالم عن منطق السلاح وينخرطوا بمسار التفاوض والسلام، بدعم من المجتمع الدولي”، معتبراً أن الأسلحة الثقيلة والصغيرة تلوث العالم وتوقع عدداً كبيراً من الأطفال بين قتيل وجريح.

وكان بابا الفاتيكان دعا في أحداث عدة إلى “عدم الاستسلام للامبالاة” حيال النزاعات والصراعات التي نشبت في دول عدة وأودت بحياة آلاف الأشخاص ومنهم الأطفال.

ويشهد العالم خلال العقدين الأخيرين تصاعداً في تجارة السلاح، حيث تُقدَّر قيمتها وسطياً بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً وفق تقارير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.