الصين تُطلِق مجموعة أقمارٍ صناعية ذات مدارٍ أرضيٍّ منخفض

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح، اليوم، مجموعةً جديدةً من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، من موقع هاينان لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، بمقاطعة هاينان جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنّ مجموعة الأقمار هي العاشرة من نوعها ضمن برنامج لتشكيل كوكبة إنترنت فضائية، أُطلِقت عند الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت بكين، على متن صاروخٍ حاملٍ من طراز “لونغ مارش – 8A”، ودخلت الأقمار مداراتها المحدّدة بنجاح.

يُشار إلى أن هذا الإطلاق يأتي في إطار خطة الصين لتوسيع شبكة الاتصالات الفضائية وتعزيز البنية التحتية الرقمية عبر الفضاء، لمنافسة الأنظمة العالمية مثل “ستارلينك”، وتُعد سلسلة صواريخ “لونغ مارش” العمود الفقري لبرنامج الفضاء الصيني، الذي شهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.