تحديث جديد لنظام iOS يضيف ميزة لاستعادة كلمات المرور غير المحفوظة

أضافت شركة Apple ميزة جديدة إلى تطبيق Apple Passwords ضمن تحديث نظام iOS 26، تتيح للمستخدمين استعادة كلمات المرور التي يتم إنشاؤها حديثاً في حال عدم حفظها داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدارة بيانات تسجيل الدخول.

وذكر موقع 9to5mac التقني أن التطبيق أصبح مدير كلمات المرور الأساسي في النظام بعد مجموعة من التحديثات التي طرأت عليه، حيث يوفر التحديث مركزاً جديداً لعرض كلمات المرور التي تم إنشاؤها حديثاً ولم يتم حفظها بالكامل داخل التطبيق.

وتظهر هذه الميزة ضمن خيار يحمل اسم “كلمات المرور المُنشأة” في قائمة الخيارات داخل تطبيق كلمات المرور، وفي الإصدارات الأولى من iOS 26 كان هذا الخيار يظهر فقط بعد إنشاء كلمة مرور جديدة مباشرة، إلا أن التحديث iOS 26.4 جعله يظهر بشكل دائم، مع بقائه غير مفعّل في حال عدم وجود كلمات مرور حديثة.

ويسمح فتح قائمة “كلمات المرور المُنشأة” للمستخدم بالاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي أُنشئت له كلمة المرور ووقت إنشائها، مع إمكانية حفظها داخل التطبيق أو حذفها.

يذكر أن أجهزة Apple تحتفظ بكلمات المرور القوية التي يتم إنشاؤها في هذه القائمة لمدة تصل إلى 30 يوماً، ما يتيح للمستخدم حفظها لاحقاً واستخدامها عبر ميزة الملء التلقائي على مختلف أجهزته المرتبطة بالحساب.