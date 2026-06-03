دلائل جديدة على وجود مجالات مغناطيسية في كواكب شديدة السخونة خارج النظام الشمسي

عواصم-سانا

أعلن فريق دولي من علماء الفلك عن التوصل إلى دليل يشير إلى احتمال امتلاك كواكب خارج المجموعة الشمسية مجالات مغناطيسية شبيهة بتلك الموجودة في الأرض وعدد من كواكب النظام الشمسي، وذلك استناداً إلى رصد سلوك الرياح في سبعة كواكب غازية شديدة السخونة تدور على مقربة كبيرة من نجومها.

وذكرت مجلة «Nature Astronomy» العلمية التي نشرت الدراسة أول أمس أن النتائج اعتمدت على بيانات رصدية جُمعت عبر تلسكوبات في تشيلي وهاواي، وأظهرت أن هذه الكواكب، المعروفة باسم «المشتري الحار»، تُظهر مؤشرات قوية على تأثيرات محتملة للمجالات المغناطيسية في ديناميكيات أغلفتها الجوية.

وبحسب المجلة، قادت الدراسة عالمة الفلك جوليا سايدل من مرصد لاغرانج التابع لمرصد كوت دازور في فرنسا، بمشاركة باحثين من مؤسسات علمية أوروبية، من بينها المرصد الأوروبي الجنوبي في ألمانيا، ضمن تعاون علمي دولي في مجال أبحاث الكواكب الخارجية.

وبيّن الباحثون أن الكواكب المدروسة تدور على مسافات قريبة جداً من نجومها، بحيث يواجه أحد جانبي الكوكب النجم بشكل دائم، بينما يبقى الجانب الآخر في ظلام مستمر، ما يؤدي إلى تشكّل رياح شديدة السرعة داخل الغلاف الجوي.

وأوضح العلماء أن سرعة الرياح في هذه الكواكب قد تصل إلى نحو 25 ألف كيلومتر في الساعة، إلا أن بعض الكواكب الأكثر حرارة لا تسجل بالضرورة رياحاً أقوى، وهو ما اعتُبر نتيجة غير متوقعة مقارنة بالنماذج التقليدية لسلوك الأغلفة الجوية للكواكب.

وأشار الفريق العلمي إلى أن أحد التفسيرات المحتملة لهذا التباين يعود إلى تفاعل الرياح مع الجسيمات المشحونة في ظل وجود مجالات مغناطيسية، ما يسهم في إعادة توزيع الطاقة القادمة من النجم المضيف بطرق مختلفة داخل الغلاف الجوي.

ويُعد امتلاك الكواكب لمجالات مغناطيسية عاملاً مهماً في فهم تطور أغلفتها الجوية على المدى الطويل، دون أن يُعد بالضرورة عنصراً حاسماً في قابلية الكواكب للحياة، فيما تمثل هذه النتائج تقدماً مهماً في دراسة طبيعة الكواكب خارج النظام الشمسي.