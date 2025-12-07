بواسطة محرك هجين.. قمر صناعي تركي يعدّل مداره لأول مرة

أنقرة-سانا

نجح القمر الصناعي التركي “FGN-TUG-S01” في تنفيذ أول عملية تعديل لمساره في الفضاء، وذلك بواسطة محركه الهجين، بعد إطلاقه من ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الـ 28 من تشرين الثاني الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم عن شركة “بايكار”، الرائدة في مجال الدفاع والطيران، قولها في بيان: إن القمر، وهو أول مركبة نقل مداري تركية، فعّل محركه الهجين لمدة 35 ثانية ما أتاح له مغادرة مداره الدائري على ارتفاع 530 كيلومتراً والانتقال إلى مدار إهليلجي يبلغ ارتفاعه الأقصى 720 كيلومتراً.

وأكدت الشركة أن العملية تُعد أول تشغيل مداري في العالم لمحرك صاروخي هجين، وأول عملية من هذا النوع باستخدام تقنية تُطوّر محلياً في تركيا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “فرغاني” سلجوق بيرقدار إلى أن الاختبار تكلل بالنجاح، تلاه فصل القمر المكعب FRG-10D1 ووضعه في مداره المستهدف، ضمن المرحلة الثانية من المهمة.

وتعتمد الشركة التي تأسست عام 2022 على المحركات الهجينة باعتبارها خياراً أكثر أماناً وأقل تكلفة، وتتوقع أن تكون حجر أساس لمهام الأقمار الصناعية متعددة الارتفاعات التي تعمل على تطويرها.