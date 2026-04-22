مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة جباليا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا للأنباء أن المسيّرة المعادية قصفت فلسطينيين أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

وأشارت “وفا”، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، قتل أكثر من 780 فلسطينياً، وأصيب 2193 آخرين بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينين أمس في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محيط دوار العطاطرة في بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، شاباً من قرية الفندقومية جنوب جنين بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدة آليات عسكرية، واعتقلت فلسطينياً بعد اقتحام منزله وتفتيشه بمنطقة شارع سفيان وسط المدينة.

المسجد الأقصى ..تقييد دخول المصلين وإغلاق طرق

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً استفزازية قرب باب الرحمة وقبة الصخرة، وتزامن ذلك مع استمرار تشديد شرطة الاحتلال القيود ونصب حواجز وإغلاق الطرق في مدينة القدس، وتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى، عبر احتجاز الهويات والتفتيش.

ومنذ مطلع نيسان الجاري، ارتفعت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، كما اقتحم الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد في الـ 12 من نيسان الجاري برفقة مستوطنين، ما أثار إدانات واسعة.