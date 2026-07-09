التميز والإبداع تعلن أسماء الفرق المشاركة في تجمع دمشق ضمن البطولة الوطنية لعلوم الروبوت

دمشق-سانا



أعلنت هيئة التميز والإبداع أسماء الفرق المشاركة في تجمع دمشق، ضمن البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026، والتي تُقام هذا العام تحت العنوان العالمي “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، وتهدف إلى اختبار ابتكارات الطلاب، وتقييمها، لاختيار الفرق الأفضل للتأهل إلى التصفيات النهائية.



وأوضحت الهيئة اليوم الخميس، أن تجمع دمشق يضم 38 فريقاً يمثلون محافظات دمشق، وريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وأن المنافسات ستُقام يومي 10 و11 تموز في صالة الجلاء بدمشق، لفرق “مهام الروبوت”.



وأشارت الهيئة إلى أن تجمع دمشق يعد المحطة الثانية من مرحلة التجمعات، بعد تجمع اللاذقية الذي أقيم يومي 6 و7 تموز الجاري في جامعة اللاذقية، لفرق “مهام الروبوت” من محافظتي اللاذقية وطرطوس.



يذكر أن مرحلة التجمعات تقام بمشاركة أكثر من 137 فريقاً، تضم ما يزيد على 450 طالباً ومدرباً من مختلف المحافظات، وهي المرحلة التمهيدية الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت في سوريا، وتنظمها هيئة التميّز والابداع، ممثلة بإدارة الأولمبياد العلمي السوري.