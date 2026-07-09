رئيس الإمارات وأمير الكويت يبحثان آخر التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط



الكويت-سانا



بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، آخر التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء في الكويت اليوم الخميس، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها.



وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أكدا في وقت سابق اليوم ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وبذل جميع الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

