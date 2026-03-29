إصابة 10 جنود كويتيين إثر اعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد إصابة 10 من منتسبي قواتها المسلّحة إثر اعتداءات بطائرات مسيّرة معادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعود عبد العزيز العطوان في بيان: إنّ القوات المسلّحة الكويتية رصدت خلال الساعات ال 24 الماضية 14 صاروخاً باليستياً معادياً، و12 طائرةً مسيّرةً معادية”، مبيناً أن” عدداً من هذه المسيّرات استهدف أحد المعسكرات ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة ووقوع أضرار مادية”.

وأوضح العطوان أنه” تم أيضاً استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجستية الخاصة، ونتج عن ذلك أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

” ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، بلغ إجمالي ما رصدته الكويت من التهديدات الجوية المعادية 307 صواريخ باليستية، و2 من الصواريخ الجوالة، و616 طائرةً مسيّرة”، وفقاً لوزارة الدفاع الكويتية.

وكان وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح أكد في وقت سابق اليوم الأحد أنّ إيران تقود نمطاً ممنهجاً لزعزعة الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنّ الاعتداءات الإيرانية التي تطول دول الخليج العربي والمنطقة تتجاوز التصعيد المؤقت.

وتشهد دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة اعتداءات إيرانية على نحو يومي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.