بسبب عاصفة ثلجية… حادث تصادم بين 45 مركبة في ولاية إنديانا الأمريكية

واشنطن-سانا

شهدت ولاية إنديانا في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، حادث تصادم ضخم طال 45 سيارة وشاحنة، وذلك نتيجة لعاصفة ثلجية تضرب مناطق واسعة من البلاد.

ونقل موقع (إي بي سي7) الأمريكي عن شرطة ولاية إنديانا قولها في بيان: ” تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في مدينة بوتنامفيل بولاية إنديانا، بوقوع حادث تصادم متسلسل على جزء من الطريق السريع 70، شارك فيه 45 مركبة”، موضحاً أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات، ولكنه أدى إلى إغلاق الطريق السريع مؤقتاً.

وتسبب تساقط الثلوج في جميع أنحاء الغرب الأوسط من الولايات المتحدة بإلغاء مئات الرحلات الجوية، ووقوع عدد كبير من حوادث السيارات.

وعادة ما تقع حوادث مماثلة في الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية والظروف المناخية، حيث شهد الطريق السريع بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حادث تصادم 50 سيارة في آذار 2022، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالكامل، مع وقوع العديد من الإصابات، ووفاة ثلاثة أشخاص إثر هذا الحادث.