حديقة لندن للحيوانات تطلق مشروعاً لعرض الإجراءات البيطرية أمام الجمهور

192449 حديقة لندن للحيوانات تطلق مشروعاً لعرض الإجراءات البيطرية أمام الجمهور

لندن-سانا

أعلنت حديقة لندن للحيوانات عن خطط لإنشاء مركز جديد لصحة الحياة البرية يتيح للزوار متابعة الإجراءات البيطرية بشكل مباشر، بدءاً من الفحوصات الصحية لطيور البطريق، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.

ونقلت شبكة “CNN” اليوم الخميس عن الطبيب البيطري في الحديقة ستيفان سيفيريموتو أن المشروع يهدف إلى إلهام الزوار وتشجيعهم على المشاركة في جهود حماية البيئة، ولا سيما في المجالات البيطرية المتخصصة.

وتُعد الجمعية الحيوانية في لندن من أقدم المؤسسات العاملة في مجال رعاية الحياة البرية، إذ أسهمت تاريخياً في تأسيس واحدة من أوائل حدائق الحيوان العلمية خلال القرن التاسع عشر، كما ضمت عدداً من أوائل الأطباء البيطريين المتخصصين في هذا المجال.

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