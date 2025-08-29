بولندا… تحطم طائرة حربية ومقتل قائدها خلال عرض جوي

68b0a52b4c59b7434465d163

وارسو-سانا

لقي طيار مصرعه جراء سقوط طائرته وتحطمها خلال تدريبات على عرض جوي في مدينة رادوم وسط بولندا.

ونقلت وكالة يورو نيوزعن المتحدث باسم الحكومة البولندية آدم جلابكا قوله في تدوينة على منصة X : “إن تدريبات كانت تجري استعداداً لاستعراض الطيران الدولي 2025 في رادوم، والمقرر نهاية الأسبوع، عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف 16 تابعة لسلاح الجو البولندي وتحطمت على المدرج، ما أدى إلى مقتل طيارها”.

من جهته، أصدر الجيش البولندي بياناً رسمياً أكد فيه تفاصيل الحادث، مشيراً إلى أن التحطم لم يسفر عن أي إصابات أخرى، وأنه سيتم فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الفنية أو البشرية التي أدت إلى هذه الكارثة.

ويقام العرض الجوي الدولي في رادوم، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة وارسو، كل عامين، ويجذب عشرات الآلاف من المهتمين بمجال الطيران.

بصفقة تتجاوز 10 مليارات دولار… “ميتا” تعتمد على “غوغل” في البنية التحتية السحابية
علي مراد… شاب تحدى الإعاقة بالأمل والإرادة ويطمح لبطولات عالمية برياضة بناء الأجسام
تسجيل أطول وميض برق أفقي في العالم
علماء يابانيون يطورون مادة بلاستيكية تقلل التلوث وتذوب بمياه البحر خلال ساعتين
1 كانون الأول 1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك