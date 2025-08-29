بولندا… تحطم طائرة حربية ومقتل قائدها خلال عرض جوي

وارسو-سانا

لقي طيار مصرعه جراء سقوط طائرته وتحطمها خلال تدريبات على عرض جوي في مدينة رادوم وسط بولندا.

ونقلت وكالة يورو نيوزعن المتحدث باسم الحكومة البولندية آدم جلابكا قوله في تدوينة على منصة X : “إن تدريبات كانت تجري استعداداً لاستعراض الطيران الدولي 2025 في رادوم، والمقرر نهاية الأسبوع، عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف 16 تابعة لسلاح الجو البولندي وتحطمت على المدرج، ما أدى إلى مقتل طيارها”.

من جهته، أصدر الجيش البولندي بياناً رسمياً أكد فيه تفاصيل الحادث، مشيراً إلى أن التحطم لم يسفر عن أي إصابات أخرى، وأنه سيتم فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الفنية أو البشرية التي أدت إلى هذه الكارثة.

ويقام العرض الجوي الدولي في رادوم، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة وارسو، كل عامين، ويجذب عشرات الآلاف من المهتمين بمجال الطيران.