احتجاج بيئي يثير الجدل في مدريد.. طلاء على لوحة كريستوفر كولومبوس

شهد متحف في مدريد حادثة مثيرة للجدل بعد أن قامت ناشطتان بيئيتان من منظمة “Futuro Vegetal”برش الطلاء الأحمر على لوحة “التكريم الأول لكريستوفر كولومبوس” احتجاجاً على الاحتفال بيوم الأمة الإسبانية.

وأظهر الفيديو الذي وثّق الحادث الناشطتين وهما تصرخان “الاحتفال بالثاني عشر من أكتوبر هو احتفال بقرون من القمع.. هذا لأجل سكان أبيا يالا الأصليين”.

وأوضحت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي أن هذا الفعل يهدف إلى تسليط الضوء على تمجيد قرون من القمع والاستغلال المرتبطة بالاكتشاف الإسباني لأمريكا.

وأثارت لحظة الحادث صدمة الزوار، وتدخّل حراس المتحف بسرعة لتوقيف الناشطتين وإخراجهما من القاعة، بينما تباينت ردود الفعل على الإنترنت بين من اعتبره احتجاجاً مشروعاً وبين من اعتبره اعتداءً على التراث الثقافي.