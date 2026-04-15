مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفذ حملة تعزيل شاملة لتعزيز كفاءة شبكات التصريف المائي

اللاذقية-سانا

واصلت مديرية الموارد المائية في اللاذقية تنفيذ أعمال تعزيل مكثفة في مواقع حيوية، بهدف تحسين كفاءة شبكات التصريف، والحد من الاختناقات، خاصة مع ازدياد الهطولات المطرية.

وبينت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت تعزيل عبارات مائية ضمن نطاق سدّي طرجانو ومشقيتا، ولا سيما في وطى الخان وشير المغارة، إضافة إلى تعزيل القناة الرئيسة (MC1) في سد مشقيتا بمنطقة جبريون، وتنظيف القناة المكشوفة في عين اللبن، وامتدت الأعمال أيضاً لتشمل أنهار الشقراء وزغرين، مع ترحيل الردميات وتسوية الطرق المتضررة، إلى جانب حفر خندق لتصريف مياه الأمطار على طريق أم الطيور – العيسوية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود الدورية التي تنفذها الجهات المختصة في قطاع الموارد المائية لتحسين جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وخاصة في المناطق الساحلية مثل محافظة اللاذقية التي تشهد خلال فصل الشتاء هطولات مطرية غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات أو انسدادات في القنوات والعبارات المائية. وتعد أعمال التعزيل والصيانة الوقائية من الإجراءات الأساسية لتقليل الأضرار المحتملة على البنية التحتية والطرقات والأراضي الزراعية، وضمان استمرار عمل السدود والقنوات بكفاءة عالية.