وزارة الطاقة… ارتفاع واردات الفرات يرفع منسوب البحيرات لأكثر من 85 بالمئة

الرقة -سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية، أن كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة الهطولات المطرية الوفيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى زيادة نسبة امتلاء بحيرات الفرات لتتجاوز 85 بالمئة.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور في تصريح له اليوم الثلاثاء للمواطنين القاطنين في منطقة الجزيرة، ولا سيما على ضفاف نهر الفرات بعد سد كديران، أنه في ضوء استمرار الوارد المائي، وحرصاً على تجنب أي ارتفاع سريع في مناسيب المياه، سيتم خلال الأيام القادمة زيادة كميات المياه الممررة عبر السد من نحو 300 متر مكعب في الثانية إلى قرابة 500 متر مكعب في الثانية.

وتوقع أن تشهد المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات بعد السد، في محافظتي الرقة ودير الزور، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تشكل أي خطر على القرى والبلدات الممتدة على طول مجرى النهر، داعياً المواطنين إلى سحب ورفع المعدات الزراعية القريبة من ضفاف النهر تجنباً لأي أضرار محتملة.

وأشار بكور إلى أن ارتفاع منسوب المياه سيستمر لفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، بالتزامن مع زيادة تشغيل عنفات سد كديران، مؤكداً أن الجهات المعنية ستوافي المواطنين بأي مستجدات تتعلق بالتدفقات المائية، سواء لجهة الزيادات الإضافية أو العودة إلى مستويات التمرير الطبيعية.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، حذرتا في وقت سابق اليوم من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام القادمة، نتيجة زيادة التدفقات المائية من سد كديران الواقع غرب المحافظة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ويُعدّ نهر الفرات أحد أهم الموارد المائية في سوريا، حيث يشكّل شرياناً حيوياً لمياه الشرب والري وتوليد الطاقة، وتعتمد عليه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظات الرقة ودير الزور وحلب.

وتخضع كميات المياه الواردة عبره لعوامل طبيعية ومناخية، أبرزها معدلات الهطول المطري وذوبان الثلوج، إضافة إلى إدارة السدود على مجراه، ما يجعل مراقبة مناسيبه وتدفقاته أمراً أساسياً لضمان استقرار الموارد المائية وحماية المناطق الواقعة على ضفافه.