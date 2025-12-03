اكتشاف طفرة جينية يمهّد لتشخيص مبكر لعدد من الاضطرابات العقلية

برلين-سانا

توصل فريق من الباحثين بجامعة لايبزيغ الألمانية إلى اكتشاف طفرة جينية يُرجح أنها المسؤولة عن الإصابة بعدد من الأمراض العقلية، في خطوة علمية قد تفتح آفاقاً جديدة لتطوير أساليب التشخيص والعلاج المبكر لهذه الاضطرابات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية DPA أن الباحثين في معهد أبحاث الهندسة الوراثية بجامعة لايبزيغ توصلوا إلى أن التغيرات التي تطرأ على جين محدد يمكن أن تكون عاملاً مباشراً في نشوء أمراض عقلية ونفسية متعددة، من بينها الفصام والاكتئاب واضطرابات القلق.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Molecular Psychiatry المتخصصة بأبحاث علم الأعصاب والطب النفسي، بيّن الفريق أن الطفرات التي تصيب الجين GRIN2A تعد من المسببات الوراثية المباشرة لهذه الأمراض، بعد دراسة حالة 121 شخصاً ظهرت لديهم تغيرات في هذا الجين.

وقال رئيس فريق البحث يوناس ليمكه: “تشير نتائجنا إلى أن GRIN2A هو أول جين معروف يمكن أن يتسبب بشكل مباشر في نشوء الأمراض العقلية والنفسية”، مضيفاً: إن الطفرات المرتبطة به لا تقتصر على الفصام فقط، بل تشمل اضطرابات أخرى قد تبدأ خلال مراحل مبكرة من العمر كالطفولة والمراهقة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الطفرة الجينية ترتبط أيضاً بزيادة احتمالية الإصابة بالصرع وبعض أشكال الإعاقة في القدرات المعرفية.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن العوامل الوراثية تسهم بشكل رئيس في نشوء الأمراض العقلية، إذ ترتبط طفرات بعض الجينات باضطراب الإشارات العصبية في الدماغ، ويُعد الجين GRIN2A من أبرز الجينات المرتبطة بهذه الاضطرابات، ما يجعل اكتشاف طفراته خطوة مهمة نحو فهم أسباب هذه الأمراض وتطوير أساليب التشخيص المبكر لها.