أتلتيكو مدريد يقصي برشلونة ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

مدريد-سانا

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام مواطنه برشلونة 1-2، مستفيداً من فوزه إياباً بهدفين دون رد.

ففي اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد، في إياب ربع نهائي البطولة، حسم أتلتيكو مدريد بطاقة الـتأهل مكرساً عقدة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح به مجدداً من الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

سجل لبرشلونة نجمه لامين يامال في الدقيقة 4، وأضاف فيران توريس، الهدف الثاني في الدقيقة 24، لكن أديمولا لوكمان، سجل هدفاً لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 31، وسجل فيران توريس هدفاً للضيوف في الدقيقة 56 لكن الحكم ألغاه لوجود تسلل.

وتعرض إريك غارسيا للطرد في الدقيقة 80، بعدما عرقل سورلوث، الذي كان منفرداً بالمرمى، لتزداد صعوبة المهمة أمام برشلونة، الذي عانى أيضاً من حالة طرد في لقاء الذهاب.