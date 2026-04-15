وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان التطورات ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

واشنطن-سانا

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء في واشنطن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والتصعيد العسكري في المنطقة والتطورات الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف في بيان نشر على موقع الوزارة: “إن الوزيرين استعرضا الأوضاع الراهنة في المنطقة ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لسد الفجوات القائمة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان في ضوء التصعيد الإسرائيلي وتحقيق وقف إطلاق النار وإتاحة المجال للمفاوضات.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار لنفاد المساعدات الإنسانية وتخفيف الضغوط على الشعب السوداني.

وكان الوزير المصري بحث في اتصال هاتفي الأحد الماضي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف آخر مستجدات الوضع الإقليمي في أعقاب المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.