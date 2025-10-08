غوغل تطلق “وضع الذكاء الاصطناعي” للبحث باللغة العربية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تجربة البحث الجديدة “وضع الذكاء الاصطناعي” (AI Mode) باللغة العربية، لتصبح اللغة العربية ضمن 36 لغة مدعومة في هذا النظام المتقدم، الذي يعتمد على نموذج “جيميني 2.5” لتقديم نتائج بحث توليدية أكثر ذكاءً وتفاعلاً.

وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية (Google Blog) أن الإطلاق سيتم تدريجياً خلال الأيام القادمة عبر محرك البحث وتطبيق غوغل على الهواتف الذكية، حيث سيظهر خيار “وضع AI” ضمن صفحة النتائج، ما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة كتابةً أو صوتاً أو عبر الصور، والحصول على إجابات شاملة مدعومة بروابط لمصادر موثوقة.

ويعتمد الوضع الجديد على تقنيات تحليل واستدلال متقدمة تمكّنه من معالجة الأسئلة المعقدة وتقديم تلخيصات ذكية للمحتوى، مع الحفاظ على جودة النتائج ومصداقيتها.

ويأتي إطلاق “وضع الذكاء الاصطناعي” بالعربية في إطار توجه عالمي متسارع نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات البحث، ما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات ويواكب التحولات التقنية في مجال المعرفة الرقمية.