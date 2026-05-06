آبل تكشف عن إصدار جديد من ملحقات ساعاتها الذكية ضمن مجموعة “برايد”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل إطلاق إصدار جديد من ملحقات ساعاتها الذكية Apple Watch ضمن مجموعة “برايد”، في خطوة تأتي ضمن تحديثاتها المستمرة لتوسيع خيارات التخصيص وتعزيز التجربة البصرية للمستخدمين.

وذكرت الشركة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، أن المجموعة الجديدة تضم أساور رياضية بتصميم مبتكر يعتمد على دمج 11 لوناً نابضاً بالحيوية، جرى نسجها بدقة باستخدام خيوط النايلون المرنة، ما يمنح السوار مظهراً بصرياً متجدداً يوحي بالحركة والعمق.

ويترافق هذا الإصدار مع إطلاق واجهات رقمية جديدة مخصصة لساعات آبل الذكية، إلى جانب تحديثات لخلفيات أجهزة iPhone وiPad، حيث تعتمد هذه الواجهات على تقنيات عرض ديناميكية تتغير ألوانها بشكل متناغم مع تصميم السوار.

وأوضحت الشركة أن الواجهة الجديدة تتوافر بنمطين مختلفين، الأول بتصميم شعاعي يقوم على توزيع لوني دائري يتناسق مع مؤشرات الوقت، فيما يعكس التصميم الثاني خطوط النسيج الملون للسوار بشكل عمودي، بما يوفر تجربة تخصيص أكثر تفاعلية للمستخدمين.

وأشارت آبل إلى أن الإصدار الجديد يتوافر بأحجام 40 ملم و42 ملم و46 ملم، بسعر يبلغ 59 دولاراً، على أن يطرح قريباً في الأسواق العالمية.

وتواصل آبل عبر هذه الإصدارات تطوير منظومتها للأجهزة القابلة للارتداء، من خلال الدمج بين الابتكار في التصميم والتقنيات الرقمية الحديثة.