اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

ليما-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية البيروفية للمناطق الطبيعية المحمية (SERNANP) عن اكتشاف فريقٍ من العلماء نوعاً جديداً من الضفادع في منطقة الأمازون في البيرو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: “إن هذا الحيوان البرمائي السامّ الذي أُطلق عليه اسم “رانيتوميا هواتا”، يبلغ طوله 15 ميليمتراً فقط، وهو من “أصغر أنواع جنس رانيتوميا”، وهي فصيلة تتميز بألوانها الزاهية وسلوكها التناسلي الفريد.

ورُصد هذا النوع الجديد في منتزه ألتو بوروس الوطني بين منطقتي (أوكايالي) و(مادري دي ديوس) على الحدود مع البرازيل، واعتبرت SERNANP أن “هذا الاكتشاف يؤكد أهمية المناطق الطبيعية المحمية كملاجئ للتنوع البيولوجي والأنواع الفريدة”.

وتعيش هذه الضفادع حصراً في غابات خيزران غوادوا، وتستخدم التجاويف في سيقان النباتات، حيث تُخزَّن مياه الأمطار، للتكاثر.