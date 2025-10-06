علماء يحيون ميكروبات عمرها 40 ألفَ عامٍ وسط تحذيرات من “وباء جليدي” محتمل

214 131915 depths ice 40 000 year old microbes back علماء يحيون ميكروبات عمرها 40 ألفَ عامٍ وسط تحذيرات من "وباء جليدي" محتمل

واشنطن-سانا

حذّر علماء أمريكيون من مخاطر صحية وبيئية محتملة بعد تمكن فريق بحثي من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية من إحياء ميكروبات مجمدة منذ أكثر من 40 ألف عام، داخل طبقات الجليد الدائم في ألاسكا.

وأوضح الباحثون حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الكائنات لم تكن ميتة، بل في حالة سبات عميق، واستعادت نشاطها بعد إذابة الجليد في بيئة مخبرية محكمة السيطرة.

وأكد العلماء أن التجارب أُجريت داخل “نفق الجليد الدائم” قرب مدينة فيربانكس، حيث تحوّلت العينات بعد أشهر قليلة إلى مستعمرات نشطة يصعب التخلص منها، في محاكاة لظروف ذوبان الجليد بفعل التغير المناخي.

وحذر الباحثون من أن استمرار ذوبان الجليد قد يطلق فيروسات وبكتيريا قديمة تعود لعصور ما قبل التاريخ، بعضها قد يكون مميتاً، في تكرار محتمل لـ“أوبئة منسية”.

يشار إلى أن هذا الاكتشاف يسلّط الضوء على مخاطر بيئية وصحية جديدة ترتبط بتسارع تغيّر المناخ العالمي.

السجاد السوري في معرض دمشق الدولي…حكاية تراث وحضارة
1 كانون الأول 1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة
روبوتات صينية تخطف الأضواء بكرة القدم
دراسة أمريكية: ضربات الرأس في كرة القدم قد تؤثر على الذاكرة والتفكير
شابة تستثمر مهارتها بتصنيع الإكسسوارات بمشروع صغير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك