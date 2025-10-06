علماء يحيون ميكروبات عمرها 40 ألفَ عامٍ وسط تحذيرات من “وباء جليدي” محتمل

واشنطن-سانا

حذّر علماء أمريكيون من مخاطر صحية وبيئية محتملة بعد تمكن فريق بحثي من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية من إحياء ميكروبات مجمدة منذ أكثر من 40 ألف عام، داخل طبقات الجليد الدائم في ألاسكا.

وأوضح الباحثون حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الكائنات لم تكن ميتة، بل في حالة سبات عميق، واستعادت نشاطها بعد إذابة الجليد في بيئة مخبرية محكمة السيطرة.

وأكد العلماء أن التجارب أُجريت داخل “نفق الجليد الدائم” قرب مدينة فيربانكس، حيث تحوّلت العينات بعد أشهر قليلة إلى مستعمرات نشطة يصعب التخلص منها، في محاكاة لظروف ذوبان الجليد بفعل التغير المناخي.

وحذر الباحثون من أن استمرار ذوبان الجليد قد يطلق فيروسات وبكتيريا قديمة تعود لعصور ما قبل التاريخ، بعضها قد يكون مميتاً، في تكرار محتمل لـ“أوبئة منسية”.

يشار إلى أن هذا الاكتشاف يسلّط الضوء على مخاطر بيئية وصحية جديدة ترتبط بتسارع تغيّر المناخ العالمي.