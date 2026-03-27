غوغل تتيح نقل المحادثات والبيانات إلى “جيميناي” بسهولة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” عن إطلاق أدوات جديدة تتيح للمستخدمين نقل محادثاتهم وبياناتهم الشخصية من روبوتات الدردشة المنافسة إلى مساعدها “جيميناي”، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تسهيل انتقال المستخدمين دون الحاجة إلى إعادة بناء تفضيلاتهم من البداية.

وذكر موقع TechCrunch التقني المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الميزة التي تحمل اسم “أدوات الانتقال”، تتيح نقل ما يُعرف بـ “الذكريات”، بما يشمل الاهتمامات الشخصية وسياق الاستخدام، إضافة إلى سجل المحادثات، وذلك عبر استخدام “برومبت” يُدرج في التطبيق الحالي لتجميع البيانات ونقلها، أو من خلال تحميل المحادثات بصيغة ملف مضغوط، ما يساعد “جيميناي” على تقديم تجربة مخصصة بشكل أسرع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة متزايدة بين شركات الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى “غوغل” إلى تعزيز موقع “جيميناي” في السوق، عبر إزالة عوائق الانتقال للمستخدمين، في وقت لا تزال فيه الشركات الكبرى تتسابق في توسيع قاعدة مستخدميها وتقديم خدمات أكثر تكاملاً.