المجلس الأوروبي: استراتيجية موحدة للصناعات البحرية لتعزيز التنافسية ومواجهة التحديات العالمية

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، تبني استنتاجات بشأن استراتيجية التكتل الموحد للصناعات البحرية (EIMS).

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن الرئاسة القبرصية الدورية للاتحاد الأوروبي قولها: إن “المجلس الأوروبي تبنى استنتاجات بشأن استراتيجية الاتحاد للصناعات البحرية، حيث اعتمد وثيقة أكدت على الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التصنيع والشحن البحري في أوروبا بالنسبة لأهداف التكتل الموحد المتعلقة بالتنافسية والمرونة والأمن الاقتصادي والاستعداد الدفاعي والازدهار وخفض الانبعاثات الكربونية”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “صناعات النقل البحري والشحن الأوروبية تواجه تحديات متزايدة تشمل اشتداد المنافسة العالمية والتوترات الجيوسياسية والاعتماد الاستراتيجي على إنتاج دول ثالثة والحاجة إلى تسريع خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مسألة النقص المستمر في العمالة والمهارات”.

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد بأن القطاع البحري يعد ركيزة أساسية للقاعدة الصناعية الأوروبية، مؤكدةً دوره المحوري في ضمان سلامة سلاسل التوريد، ودعم التحول النظيف، وتعزيز ريادة الاتحاد الأوروبي التكنولوجية.

كما أقرت بالتنوع الوطني والإقليمي والمحلي لقطاعي التصنيع البحري والشحن في جميع أنحاء دول الاتحاد، وباختلاف أولويات الدول الأعضاء.

وتعد الاستراتيجية الصناعية البحرية خطة عمل منظمة، تهدف إلى تعزيز ريادة أوروبا البحرية، من خلال تطوير بناء السفن عالي التقنية ومعدات الموانئ المتطورة.

وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت في آذار الماضي استراتيجية الاتحاد الأوروبي الصناعية البحرية، واستراتيجية الموانئ لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة والاستدامة لقطاع الصناعة البحرية الأوروبية.