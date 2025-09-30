قبل أن يتعلم الأحرف… طفل يتقن مهارات الخط الصيني

بكين-سانا

أدهش طفل صيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات مستخدمي الإنترنت بعد أن أظهر موهبة استثنائية في فن الخط الصيني، رغم أنه لم يتلق أي تدريب رسمي.

وبحسب موقع (scmp) انتشرت مقاطع فيديو للطفل، ويدعى لانجلانغ، وهو يكتب على الورق الأحمر بفرشاة الحبر، حيث وصف المتابعون حركاته بالسلسة والمترابطة.

وذكرت والدته أن اهتمامه بهذا الفن بدأ بعد مشاهدته أفراد العائلة أثناء التدريب، مؤكدة أنه لا يتعرف حتى الآن على معظم الأحرف التي يكتبها.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من قصص الأطفال الموهوبين التي أثارت اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

