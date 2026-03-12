«واتساب» يطلق حسابات للأطفال بإشراف الوالدين

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «ميتا» إطلاق نوع جديد من الحسابات في تطبيق «واتساب» مخصص للأطفال دون سن 13 عاماً، يتيح استخدام المراسلة والمكالمات فقط، مع أدوات إشراف كاملة للوالدين بهدف تعزيز الأمان والتحكم في استخدام التطبيق.

ووفقاً لموقع TechCrunch المتخصص بأخبار التكنولوجيا، تسمح هذه الحسابات للوالدين بمتابعة نشاط الطفل عبر تنبيهات عند إضافة جهات اتصال أو حظرها أو الإبلاغ عنها، كما يمكنهم مراقبة تغييرات الاسم أو الصورة الشخصية وطلبات الدردشة الجديدة أو الانضمام إلى المجموعات.

وتُحمى إعدادات الإشراف برمز PIN من ستة أرقام يمنع تعديلها دون موافقة الوالدين، مع بقاء المحادثات والمكالمات مشفرة بتقنية التشفير التام بين الطرفين المعتمدة في «واتساب».

ولا تتيح هذه الحسابات الوصول إلى بعض ميزات التطبيق مثل «Meta AI» والقنوات والحالة، كما يتم تمويه الصور الواردة من جهات اتصال غير معروفة وكتم المكالمات من الأرقام غير المسجلة، إضافة إلى وضع طلبات الدردشة الجديدة في مجلد خاص لا يمكن فتحه إلا برمز الوالدين.

وأشارت «ميتا» إلى أنه يمكن تحويل الحساب إلى حساب عادي عند بلوغ المستخدم سناً أكبر، مع إمكانية تأجيل ذلك لمدة تصل إلى 12 شهراً.

يذكر أنه بدأ طرح الميزة في عدد محدود من الدول، على أن تتوسع تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، في ظل توجه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي.