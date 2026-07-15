كلية الحقوق بجامعة شيكاغو تقيد استخدام الأجهزة الرقمية لطلاب السنة الأولى

واشنطن-سانا

أعلنت كلية الحقوق بجامعة شيكاغو الأمريكية إعادة تنظيم منهجيتها التعليمية للعام الدراسي المقبل، عبر اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير القانوني والتحليل النقدي لدى الطلاب في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ونقلت صحيفة “وورلد جورنال” الأمريكية اليوم الأربعاء عن الكلية أن الإجراءات الجديدة، التي ستطبق اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، تتضمن منع طلاب السنة الأولى من استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية داخل قاعات التدريس، في إطار مسعى للحد من الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية وتعزيز التعلم القائم على التفكير المستقل.

وأوضحت الكلية أن القرار يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب على التحليل القانوني وبناء الحجج والاستدلال بعيداً عن الاعتماد المباشر على الوسائل التقنية، مع التركيز على المهارات التي تشكل أساس عمل المحامي، مشيرة إلى أن المنع لا يشمل الحالات المرتبطة بالإعاقة أو بعض الأنشطة التفاعلية التي يحددها أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت الكلية: إن البرنامج الدراسي سيتضمن لاحقاً تدريبات حول الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للطلاب الاستفادة من هذه الأدوات مع الحفاظ على دور التفكير البشري في العمل القانوني.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع القانوني تأثيرات متزايدة للتطورات التقنية، إذ أظهرت دراسات حديثة أن المهن القانونية تعد من بين المجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، نظراً لقدرة هذه التقنيات على تنفيذ عدد من المهام المعرفية المرتبطة بالمهنة.