صورة عفوية من فيتنام تفوز بجائزة “مصور العام 2026” البريطانية

لندن-سانا

فازت صورة فوتوغرافية عفوية التُقطت في مدينة هوي آن الفيتنامية بالجائزة الأولى في مسابقة “مصور العام 2026” البريطانية، التي تعد من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التصوير الفوتوغرافي، بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وذكر موقع DPReview المتخصص بالتصوير أن المصورة البريطانية الهاوية صوفيا سبورجين، وهي معلمة متقاعدة، حصدت الجائزة الكبرى عن صورتها بعنوان “عيون السمكة”، متفوقة على أكثر من 14 ألف مشاركة.

وتوثق الصورة لحظة عفوية من حياة صياد محلي، حيث رفع سمكتين اصطادهما حديثاً خلال حديث ودي، لتتشكل لقطة فنية بدت فيها السمكتان وكأنهما تحلان محل عينيه، في تكوين متناظر لافت يجمع بين الطابع الفني والبعد الفكاهي، مع خلفية تعكس أجواء الحياة الساحلية التقليدية.

ونالت الصورة إعجاب لجنة التحكيم لما اتسمت به من عفوية وبساطة وابتعاد عن التكلف، إضافة إلى قدرتها على تجسيد تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب إبداعي يجمع بين الحس الإنساني والرؤية الفنية.

وتعد مسابقة “مصور العام” حدثاً سنوياً مفتوحاً للمحترفين والهواة، ومنصة عالمية لاكتشاف المواهب الفوتوغرافية، وتشمل مجالات متعددة منها تصوير الطبيعة والبورتريه والتصوير الماكرو وتصوير الشوارع، وأُعلنت نتائج دورتها لعام 2026 في الـ 16 من آذار الجاري.