الحلزون”سنيلور سويفت” يتوج ببطولة العالم لسباق الحلزونات في بريطانيا

لندن-سانا

أحرز الحلزون “سنيلور سويفت” لقب بطولة العالم لسباق الحلزونات، في المنافسة السنوية التي تستضيفها بريطانيا منذ أكثر من ستة عقود، وتستقطب مشاركين من عدد من دول العالم.

وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية، في تقرير نشرته أول أمس، أن الحلزون الفائز تفوق على 271 حلزوناً خلال السباق الذي أقيم في ملعب غريمستون للكريكيت ببلدة كونغهام في مقاطعة نورفولك، بعدما قطع مسافة 33 سنتيمتراً في 3 دقائق و13 ثانية، ليحصد جائزة البطولة المتمثلة في إبريق فضي محشو بأوراق الخس.

وقال منظم البطولة إيان هاينز: إن الحلزون الفائز تلقى تدريباً جيداً قبل المنافسة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت هذا العام مشاركة متسابقين من تسع دول، بينها البرازيل وفرنسا وإسبانيا، فيما أطلق على الحلزون اسم “سنيلور سويفت” تيمناً بالمغنية الأمريكية تايلور سويفت.

وأضاف هاينز أن البطولة، التي تقام سنوياً في بلدة كونغهام، تعد المسابقة العالمية الوحيدة المعترف بها رسمياً لسباقات الحلزونات، رغم تنظيم فعاليات مشابهة في عدد من الدول.

وتعود انطلاقة البطولة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما نقلها مؤسسها توم إلويس إلى بريطانيا بعد مشاهدته سباقاً مماثلاً في فرنسا، فيما أدرجت لاحقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أقدم بطولة عالمية لسباقات الحلزونات.